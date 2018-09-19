اتحاد الطائرة يستعد للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 03:15 مساء
منافسات في كرة الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد رئيس اتحاد الكرة الطائرة عدنان البكباك، الثلاثاء، اجتماعا موسعا استعدادا للموسم الجديد مع لجنتي الحكام والمسابقات بحضور نائب رئيس لجنة المسابقات خيري دوه ورئيس لجنة الحكام علي المكشالي والأعضاء عبدالحكيم رمضان وعلي القاضي وجمال ديه ورئيس فرعي مصراتة ميلود الحمروش.

نوقشت فيه السبل الكفيلة بنجاح مسابقة الموسم الجديد 2018 / 2019 وتم الاتفاق على توفير الاحتياجات اللازمه للجنة التحكيم مع إعداد برنامج لتطوير الحكام وتأهيلهم واطلاعهم على جديد القانون وإعداد تصور لمكافاءات الحكام وتنقلاتهم.

يشار إلى أن دوري الكرة الطائرة الجديد سينطلق في منتصف أكتوبر المقبل بنظام التنقل ومن مجموعتين وبحضور الجمهور.
 
المجموعة الأولى: السويحلي والنصر والاتحاد والمروج والتصدي واساريا والتحدي مصراتة والأولمبي.

المجموعة الثانية: الأهلي ببنغازي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والهلال والأفريقي والجزيرة والشروق وصقور العلالقة.

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