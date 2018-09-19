جوائز بالآلاف في ختام الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 02:03 مساء
منافسات من الطائرة الشاطئية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت الثلاثاء بنجاح كبير نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية التي جرت على رمال مصيف جليانة ببنغازي.

وشهدت تتويج الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ 2000 دينار، ونال الثنائي محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري الميدالية الفضية ومبلغ 1500 دينار، وتوج الثنائي أحمد أبولبابة وحمزة فرج بالبرونزية ومبلغ 1000 دينار، وجاء رابعًا الثنائي رفيق عريبي وعادل الفيتوري وحصلا على 800 دينار.

حضر احتفالية توزيع الجوائز رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة عبدالوهاب زوبي واللجنة المشرفة على البطولة، وعدد من الرياضيين القدامى والمهتمين بلعبة الكرة الطائرة، تم فيه أيضًا تكريم كل الجهات التي ساهمت في نجاح البطولة وسط مشاركة ثمانية فرق وتواصلت لثلاثة أيام.

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