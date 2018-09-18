هدف وحيد «يسرق» الختام المثالي لمعسكر «الزعيم» في القاهرة

من مباراة الأهلي طرابلس والجونة في معسكر القاهرة (صقحة الأهلي)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس آخر مبارياته الودية في معسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة، أمام فريق بتروجيت بهدف دون ردّ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام وديات الفريق، استعدادًا لخوض مباراته أمام الوداد المغربي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية في 24 سبتمبر الجاري.

ورغم الهزيمة إلا أن الجهاز الفني للأهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال، إطمأن على جميع قائمة الفريق على مدار ثماني مباريات ودية خاضها في معسكر القاهرة، رفع بها المعدلات البدنية والفنية، وأحدث الانسجام بين العناصر، ورسم الشكل النهائي للفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس خاض 8 مباريات في معسكر القاهرة، بدأها بخسارة أمام المقاصة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع وديتي طلائع الجيش وأمانة بغداد العراقي، قبل أن يفوز على الداخلية بهدفين لهدف، ثم تعادل مع الإسماعيلي بثلاثة أهداف لثلاثة، وفاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم فاز على الجونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وآخيرًا خسر اليوم بهدف أمام بتروجيت.

