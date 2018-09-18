هدف وحيد «يسرق» الختام المثالي لمعسكر «الزعيم» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 10:14 مساء
من مباراة الأهلي طرابلس والجونة في معسكر القاهرة (صقحة الأهلي)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس آخر مبارياته الودية في معسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة، أمام فريق بتروجيت بهدف دون ردّ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام وديات الفريق، استعدادًا لخوض مباراته أمام الوداد المغربي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية في 24 سبتمبر الجاري.

ورغم الهزيمة إلا أن الجهاز الفني للأهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال، إطمأن على جميع قائمة الفريق على مدار ثماني مباريات ودية خاضها في معسكر القاهرة، رفع بها المعدلات البدنية والفنية، وأحدث الانسجام بين العناصر، ورسم الشكل النهائي للفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس خاض 8 مباريات في معسكر القاهرة، بدأها بخسارة أمام المقاصة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع وديتي طلائع الجيش وأمانة بغداد العراقي، قبل أن يفوز على الداخلية بهدفين لهدف، ثم تعادل مع الإسماعيلي بثلاثة أهداف لثلاثة، وفاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم فاز على الجونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وآخيرًا خسر اليوم بهدف أمام بتروجيت.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد