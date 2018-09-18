الملعب التونسي يكشف «عوار» دفاع الاتحاد قبل موقعة الوداد

من لقاء الاتحاد والملعب التونسي في معسكر سوسة 18 سبتمبر 2018 (صفحة الاتحاد)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام الملعب التونسي، بنتيجة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف، دون أن يتمكن «العميد» من تسجيل الهدف الشرفي، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، بمدينة سوسة.

ويخوض فريق الاتحاد حاليًا معسكرًا استعداديًا بدأه أمس، في سوسة، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة السوبر التي يخوذ الفريقان مباراته في افتتاح الموسم الجديد.

24 ديسمبر الجاري رغم الخسارة الثقيلة إلا أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخه اطمأن على معظم لاعبيه قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام فريق النصر في كأس السوبر الليبي التي ستقام في افتتاح الموسم الجديد.

واعتمد المدير الفني للاتحاد بقيادة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، على تشكيلة مكونة من، محمد الفرجاني - عبد العزيز بالريش - ناجي ادراء - أسامة اشطيبة - طلال فرحات - امحمد مفتاح - صهيب بن سليمان - ربيع الشادي - عبدالعاطي العباسي - عمران سالم - سيرجي كيفين، وأجرى خلال اللقاء العديد من التغييرات.

