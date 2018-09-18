دعوة الاتحاد والأهلي طرابلس لعربية اليد

فريق الاتحاد توج بكأس الدوري 2018 (صفحة الاتحاد)

وجه الاتحاد الليبي لكرة اليد الدعوة لفريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في الإسكندرية في الفترة مابين 17 وحتى 27 أكتوبر المقبل.

وتمت دعوة الاتحاد بصفته بطل الدوري الممتاز، فيما دعي الأهلي طرابلس بصفته وصيف بطل الدوري، وسيكون تاريخ 25 سبتمبر الحالي هو آخر موعد لتأكيد المشاركة.

وتكون المشاركة الليبية في البطولة الأفريقية لفريقي الأهلي بنغازي، ثالث ترتيب الدوري الماضي والجزيرة الذي يليه في الترتيب، ولكن تأكيد هذه المشاركة يكون بنهاية دوام اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر.

