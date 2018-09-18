الصقور يجدد للمقيرحي ويضم «ليو» البرازيلي

اللاعب البرازيلي ليو اسيس في الإطار الأيمن والمقرحي مع الإدارة في الأيسر (المركز الإعلامي)

يسعى فريق الكرة الأول بنادي الصقور الفائز ببطولة الدرجة الثانية، ويلعب في الموسم الجديد بالدرجة الأولى، للعودة إلى دوري الأضواء وسط الكبار.

ورأت الإدارة الإبقاء على الجهاز الفني لإحداث الاستقرار به، والذي يقوده المدرب المخضرم مفتاح المقيرحي، كما تم تكليف إدريس الدناع بمهام المساعد له.

وعلى صعيد التعاقدات فتم ضم اللاعب سالم سليم الذي خاض تجربة مع نسور مرتوبة ودارنس، كما تم التعاقد مع حسين سمير وعبدالرحمن يايا وحارس مرمى الهلال عبدالسلام بعيو.

أما عن أبرز الصفقات فهي التوقيع المبدئي مع اللاعب البرازيلي ليو اسيس (22 عامًا) وسيبدأ الفريق تدريباته بملعب النادي بعد أن عقدت الإدارة اجتماعًا موسعًا مع اللاعبين والطاقم الفني، وطالبتهم ببذل الجهود لأجل عودة الفريق لدوري الأضواء.

وأفادنا مصدر مسؤول بالإدارة بأن المدرب قد أبقى على 18 لاعبًا فقط وفي انتظار لاعب مصري لم يفصح عن اسمه بعد.