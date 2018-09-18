نجم الأهلي طرابلس «المنقوش» ينتقل للسويحلي

محمد المنقوش يعود مجددا لصفوف السويحلي (أرشيفية : الإنترنت)

انضم لاعب الأهلي طرابلس «الزعيم» محمد المنقوش إلى صفوف السويحلي في صفقة لم يكشف تفاصيلها المالية في مفاجأة سريعة ضمن الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الكروي الجديد المنتظر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

إدارة الأهلي طرابلس تمسكت باللاعب محمد المنقوش ووقعت معه عقدًا جديدًا لموسم واحد بهدف إبطال الشائعات حول رحيله، حيث ترددت كثيرًا أنباء عن رحيله إلى فريق آخر، قبل أن تعلن صفحة الدوري الليبي عبر «فيسبوك»، الثلاثاء انضمامه إلى السويحلي.

محمد المنقوش لم يلعب للفريق الأول الموسم الماضي إلا القليل ووضعه المدرب المصري طلعت يوسف على دكة البدلاء طيلة مباريات الموسم رغم تمتعه بإمكانيات عالية في مركز صانع الألعاب وله مجهود سخي داخل الملعب لما يتمتع به من سرعة ومراوغات وأهداف حيث كان هداف فريق السويحلي قبل انتقاله إلى «الزعيم» ليعود مجددًا.