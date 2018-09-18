«صولة» يتحدث عن نيجيريا.. ويعلن عرضين من السعودية والجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 02:57 مساء
لاعب المنتخب الليبي المحترف بصفوف المحرق البحريني محمد صولة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد اللاعب الدولي المحترف بصفوف المحرق البحريني محمد صولة أنه متفائل بالمباراة القادمة للمنتخب الليبي أمام نيجيريا ضمن التصفيات الأفريقية الشهر المقبل، مشيدًا بما قدمه المدرب الجديد عادل عمروش مع المنتخب في مباراة جنوب أفريقيا.
 
وقال صولة في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، إنه سعيد بنجاح تجربته الاحترافية مع المحرق البحريني بعد أن أحرز معه كأس السوبر أخيرًا، مؤكدًا وجود عرض من اتحاد العاصمة الجزائري وعرض من فريق سعودي، ولم يأخذ قراره بعد في الموسم الجديد.

وأضاف صولة أنه يجد تشجيعًا ودعمًا متواصلاً من والده اللاعب الدولي السابق والمدرب صالح صولة وخاله المحلل واللاعب السابق أبوبكر الحرك، مؤكدًا متابعتهما له بشكل دائم في كل خطواته.

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