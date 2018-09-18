الأهلي طرابلس يصعد من حصيلته التهديفية قبل السفر لمواجهة الوداد المغربي

جانب من مباراة الأهلي طرابلس الودية أمام الجونة (المركز الإعلامي)

على الرغم من إعلان الاكتفاء بالمباريات الودية السبع آخرها أمام الجونة، إلا أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس «الزعيم» قرر خوض المباراة الثامنة أمام بتروجت، أحد أندية الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، خلال معسكر الفريق الخارجي المقام في القاهرة، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في البطولة العربية للأندية.

ويواجه «الزعيم»، اليوم الثلاثاء، وديًا فريق بتروجت، في تمام الساعة الرابعة، بتوقيت مصر وليبيا معًا، قبل السفر إلى المغرب الخميس المقبل، وبذلك يكون الأهلي واجه نصف أندية الدوري الممتاز المصري تقريبًا، وسط حالة من التفاؤل داخل المعسكر، بعد النتيجة الفنية المميزة التي وصل إليها الجهاز الفني بقيادة المصري إيهاب جلال المدير الفني.

ويواجه الأهلي الوداد في الدار البيضاء يوم 24 سبتمبر الجاري، فيما سيقام الإياب يوم 28 من الشهر ذاته في تونس.

الأهلي طرابلس أجرى خلال معسكره الخارجي بالقاهرة 7 مباريات، الأولى أمام المقاصة وخسرها بنتيجة هدفين دون رد، والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي، والثالثة أمام أمانة بغداد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والرابعة أمام الداخلية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، والخامسة كانت مثيرة وعامرة بالأهداف أمام الإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، والسادسة أمام المقاولون العرب وفاز بهدف دون رد، قبل الفوز الكبير على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.