«قرين» يهدد بكشف الحقائق في لجنة الحكام

الحكم الدولي السابق نصرالدين قرين (فيسبوك)

وجه الحكم الدولي السابق نصرالدين قرين انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة على خلفية موضوع اللجنة العامة للتحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم.



وقال قرين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء إن «رئيس الاتحاد طلب مني تشكيل ورئاسة اللجنة وقدمت لهم القائمة التي ستعمل معي، ثم تفاجأت بتغيير قرارهم وطلبوا من الحكم الدولي وحيد صالح ترأس اللجنة رغم أنه معي في القائمة».

وأضاف «نفس الموقف حصل معي السنة الماضية، حيث طلب مني ترأس اللجنة ورفض نائب رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني بقوة اسم وحيد صالح في منصب نائب الرئيس معترضًا عليه بشكل قوي».

ووعد نصرالدين قرين بكشف حقائق جديدة في ملف التحكيم الليبي، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد جمال الجعفري ونائبه خذلاه، وأن هناك أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي كان لهم موقف إيجابي.



كان اتحاد الكرة شكل اللجنة العامة للتحكيم برئاسة عبدالحفيظ العقوري.