لجنة منح التراخيص تتسلم طلبات الأهليين والاتحاد والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 02:41 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (المركز الإعلامي)

تسلم مدير مكتب التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم طلبات الأندية الأربعة الأهليين طرابلس وبنغازي والنصر والاتحاد، التي ستمثل ليبيا في مسابقتي الأندية الأفريقية للموسم المقبل، وذلك للشروع في دراسة الطلبات والمستندات والوثائق والبيانات المطلوبة ومدى إيفائها الشروط والمعايير المحددة ثم إحالتها إلى لجنة منح التراخيص للفحص والتدقيق من أجل إجازتها ومنح التراخيص للأندية المتقدمة.

وبعد انتهاء موعد تقديم الطلبات السبت الماضي ستشرع اللجنة في عملية الفرز الأخيرة لكل الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك من أجل قبول أو رفض الطلبات والبدء في منح التراخيص وإحالتها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والإعلان رسميًا عن أسماء الأندية التي تحصلت على هذه الرخصة الدولية.

كان نادي الاتحاد أول من تقدم بطلب الحصول على الرخصة التي لم تُمنح حتى الآن لأي نادٍ من الأندية الأربعة النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس، مع العلم بأنه لن يسمح لأي نادٍ بالمشاركة الأفريقية دون الحصول على الترخيص من قبل لجنة منح التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد