لجنة منح التراخيص تتسلم طلبات الأهليين والاتحاد والنصر

مباراة سابقة في الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد (المركز الإعلامي)

تسلم مدير مكتب التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم طلبات الأندية الأربعة الأهليين طرابلس وبنغازي والنصر والاتحاد، التي ستمثل ليبيا في مسابقتي الأندية الأفريقية للموسم المقبل، وذلك للشروع في دراسة الطلبات والمستندات والوثائق والبيانات المطلوبة ومدى إيفائها الشروط والمعايير المحددة ثم إحالتها إلى لجنة منح التراخيص للفحص والتدقيق من أجل إجازتها ومنح التراخيص للأندية المتقدمة.

وبعد انتهاء موعد تقديم الطلبات السبت الماضي ستشرع اللجنة في عملية الفرز الأخيرة لكل الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك من أجل قبول أو رفض الطلبات والبدء في منح التراخيص وإحالتها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والإعلان رسميًا عن أسماء الأندية التي تحصلت على هذه الرخصة الدولية.

كان نادي الاتحاد أول من تقدم بطلب الحصول على الرخصة التي لم تُمنح حتى الآن لأي نادٍ من الأندية الأربعة النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس، مع العلم بأنه لن يسمح لأي نادٍ بالمشاركة الأفريقية دون الحصول على الترخيص من قبل لجنة منح التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم.