ليبيا تدفع بـ8 لاعبين في عالمية البوكسينغ بإيطاليا

شباب ليبيا في البوكسينغ (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بإيطاليا بطولة العالم للبوكسينغ للناشئين بمشاركة 2350 لاعبًا يمثلون 65 بلدًا بمشاركة ليبية في الحدث العالمي بثمانية لاعبين وضعتهم القرعة في المواجهات الآتية:

في وزن 52 كلغ اللاعب همام بالريش يواجه ألبرت المجري والفائز منهما سيواجه بطل جنوب أفريقيا.

وفي وزن 46 كلغ اللاعب عبدالمالك شلاوح يلتقي الفائز من مباراة الكوري هونج والمجري دانيال.

وفي وزن 57 كلغ اللاعب محمد الخراز يواجه الفائز من مباراة السلوفيني اوزبس والبلغاري إيفانوف.

وفي وزن 45 كلغ اللاعب إبراهيم حسين يلتقي الأسترالي بروج.

وفي وزن 42 كلغ اللاعب عبدالرحمن بن حامد يواجه اللاعب جوناسون من جنوب أفريقيا.

وفي وزن 36 كلغ اللاعب عبدالسلام الجبالي يلتقي البلغاري نونوفي.



وفي وزن 26 كلغ اللاعب محمد شلاوح يواجه الإيراني ليون.

وفي وزن 45 كلغ اللاعب أنيس الأدهم جنَّبته القرعة خوض التصفيات الأولى.