«المعروق والهوش» يتوجان بكأس الطائرة الشاطئية مبكرًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 02:34 مساء
جانب من منافسات الطائرة الشاطئية (المركز الإعلامي)

توج الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش بكأس وذهبية بطولة ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية قبل يوم من ختامها، بعد فوزهما في المباريات الأربع ووصولهما للنقطة 12، بينما أقرب الملاحقين الثنائي محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري برصيد 8 نقاط.

جاء ثالثًا الثنائي رفيق عريبي وعادل الفيتوري بـ5 نقاط، ورابعًا أحمد أبولبابة وحمزة فرج بـ4 نقاط، وخامسًا حسام الخبيري وأحمد العشيبي بـ3 نقاط، وسادسًا طارق أبوالسعود ومحمد العكعاك دون نقاط.

وفي مباريات الجولة الأخيرة، اليوم الثلاثاء، يلتقي رفيق عريبي وعادل الفيتوري مع أحمد العشيبي وحسام الخبيري، بينما يلتقي الثنائي محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري مع حمزة فرج وأحمد أبولبابة، وفي المباراة الثالثة تجمع المتصدرين فؤاد المعروق وسلطان الهوش مع محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري.

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