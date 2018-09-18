سلة النصر تستعد بقوة لعربية بيروت

فريق السلة بنادي النصر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لكرة السلة بنادي النصر، مفتاح القطعاني، أن الفريق الأول بدأ تدريباته الجدية في سبتمبر الجاري تحت إشراف المدرب التونسي وليد الغربي، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأندية العربية في نسختها الـ31 التي يستضيفها نادي بيروت اللبناني في أكتوبر المقبل.

وأضاف أن التدريبات كانت على فترتين صباحية ومسائية بصالة النادي وبمجمع سليمان الضراط بمشاركة 14 لاعبًا، من بينهم عبدالرزاق التركي وعبداللطيف الفقي ومكرم الزوي وطارق البيجو وأحمد الأوجلي وخالد الأوجلي ومحمد أبوزقية، على أن تشهد الأيام المقبلة عودة المتميز يحيي الشكماك بعد تعافيه من الإصابة.

وأكمل القطعاني أن برنامج الفريق يشمل تعزيز الصفوف بلاعبين محترفين وإقامة معسكر خارجي بتونس يسبق موعد السفر إلى بيروت.

البطولة ستشهد مشاركة 15 ناديًا عربيًا، على رأسها النصر الليبي والاتحاد السكندري وسبورتينغ المصريان والسد العُماني والنجم الساحلي والنجم الرادسي التونسيان والنفط العراقي وسلا المغربي والمجمع البترولي الجزائري وأحٌد السعودي والعربي القطري والكويت الكويتي والأهلي الإماراتي وهومنتمن وبيروت اللبنانيان.