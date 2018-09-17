الأهلي طرابلس يطمئن على قدراته التهديفية برباعية الجونة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 09:08 مساء
من مباراة ودية سابقة بين أهلي طرابلس والمقاولون العرب (صفحة أهلي طرابلس)

إطمأنت الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بالأهلي طرابلس، على القدرات التهديفية لفريق الكرة الأول، في اللقاء الودي الذي خاضه اليوم أمام فريق الجونة المصري، وفاز فيه بنتيجة 4 / 2 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

واختتم اليوم فريق الأهلي مبارياته الودية التي يجريها ضمن برنامج الفريق الإعدادي الذي يقيمه بالقاهرة، برئاسة فنية للمدرب، إيهاب جلال، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور الــ 32 من بطولة الأندية العربية، يوم 24 سبتمبر الجاري بالدار البيضاء بينما ستقام مباراة الإياب يوم 28 من الشهر ذاته بتونس.

سجل أهداف الأهلي، أنيس السلتو، وسالم عبلو، ومفتاح طقطق، ومحمد الغنودي.
 

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