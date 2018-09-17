«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 06:38 مساء
من مواجهة المنتخب الليبي وجنوب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

 أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» نظيره الليبي بالموعد الرسمي للمباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني الأول، ومستضيفه النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وأخطر «الكاف» اتحاد الكرة بأنه حدد يوم 12 أكتوبر المقبل، موعدًا للمباراة التي ستقام على ملعب أحمد بيلو بمدينة كادونا التي «تبعد مسافة 250 كم عن العاصمة أبوجا».

طاقم كونغولي
وأكلف «كاف» طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني ومستضيفه النيجيري، بإدارة الحكم جين ندالا نجامبو، ويساعده اوليفيير سفاري كابيني والمساعد الثاني نابينا بليس سيبوتو، ويراقبها الليبيري اندي كوامي ...

ويخوض المنتخب الوطني مباراة العودة مع نيجيريا «الجولة الرابعة» يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب الطيب المهيري بتونس .

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