تسريب صور ضوئية تكشف علاقة رابطة الأندية بالدوري الممتاز

من اجتماع اتحاد الكرة مع مندوبي أندية مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية (صفحة اتحاد الكرة)

انتشرت عبر صفحات رياضية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صور ضوئية لمسوّدة النظام الأساسي المنظم لواجبات وحقوق لجنة الدوري الممتاز لكرة القدم، بما في ذلك انفرادها بإدارة المسابقة، والبتّ في أي عراقيل تواجه سير المسابقة، واعتبارها جهة أصيلة في توجيه اللجان والجهات ذات الصلة التي لها علاقة بسير الدوري الممتاز.

واضطرممثلو أندية مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية، إلى تأجيل الاجتماع المزمع عقده اليوم الإثنين مع اتحاد كرة القدم، من أجل مناقشة موعد انطلاق الموسم وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب أعضائها برابطة الأندية .

ورفضت الأندية طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة مناقشة مسودة النظام الأساسي في جلسة واحدة وطالبت بتأجيل الاجتماع لمدة أسبوع لينعقد مرة أخرى الاثنين المقبل لمناقشة المسودة والردِّ على جميع ما جاء فيها ومحاولة تعديلها بما يخدم مصلحة الأندية الليبية.

وهذه الصور الضوئية لمسودة النظام الأساسي لرابطة الدوري الممتاز:

