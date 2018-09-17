الأندية الليبية ترفض بدأ الموسم الجديد إلا بعد مقابلة السراج

رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج (المركز الإعلامي)

طالبت أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم في خطاب موجه بشكل عاجل إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإثنين، بعقد اجتماع معه لبحث الكثير من الأمور التي تهم مصلحة الرياضة والبلاد بشكل عام.

وجاء الخطاب الموجه بتوقيع من رئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري عقب اجتماعه، صباح اليوم الإثنين، بأندية المنطقة الغربية، بمقر اتحاد الكرة في طرابلس، مشيرًا في خطابه إلى طلب عقد الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي بشخصه، لشرح بعض الموضوعات الهامة التي تتعلق بالأندية والشأن الرياضي من ناحية، والضغوطات الاقتصادية التي تعيشها الأندية الليبية وسط احتقان سائد من ناحية أخرى، وفقًا لما جاء بنص الرسالة المنشورة عبر المركز الإعلامي باتحاد الكرة على «فيسبوك».

وطالبت الأندية عبر خطابها تحديد موعد لعقد الاجتماع، بهدف توضيح دور الرياضة المهم في المجتمع الذي بات يئن من عديد المشاكل التي تحاصر الشباب تحديدًا، بهدف توجيههم إلى ممارسة النشاط بدلاً من ساحات الاقتتال، كما أعلنت الأندية المعنية عدم بدئها للموسم الجديد، إلا بعد مقابلة رئيس المجلس الرئاسي.

صورة ضوئية من الخطاب الموجهة إلى السراج (المركز الإعلامي)