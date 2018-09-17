«البوسيفي» رئيسًا للمسابقات.. و«العقوري» للحكام قبل الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 03:50 مساء
جانب من اجتماع اتحاد الكرة الليبي الأخير (المركز الإعلامي)

أسفر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، الإثنين، بطرابلس عن العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتنظيم وإعادة ترتيب سير العمل على مستوى بعض اللجان العاملة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، 2019/2018.

وتقرر إسناد رئاسة لجنة مسابقات الدرجة الأولى إلى حبيب البوسيفي، بينما ذهبت لجنة الحكام إلى عبدالحفيظ العقوري، وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي باتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وشدد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة دعم كل اللجان العاملة، وتهيئة مجال العمل أمامها لإنجاح الموسم الجديد، مع اتخاذ الأسهامات كافة.

وستقوم اللجنة المكلفة بمعاينة الملاعب بزيارة ملعب شهداء بنينا للاطلاع على مدى جاهزيته من عدمها لاحتضان مباراة كأس السوبر بين فريقي النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس.

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