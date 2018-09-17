أندية الغربية تؤجل اجتماعها لـ24 سبتمبر لدراسة نظام رابطة المحترفين

جانب من اجتماع أندية المنطقة الغربية بمقر اتحاد الكرة الليبي (المركز الإعلامي)

أجلت أندية دوري كرة القدم بالمنطقة الغربية، خلال اجتماعها، صباح اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الليبي انتخاب أعضاء منها لرابطة أندية الدوري الممتاز.

وخلص الاجتماع بضرورة منحهم فرصة لدراسة النظام الأساسي للرابطة، وإبداء ملاحظاتهم عليها، على أن يعقد الاجتماع المقبل يوم 24 سبتمبر الجاري.

الاتحاد الليبي لكرة القدم استحدث الرابطة للإشراف على مسابقة الدوري الممتاز، تماشيًا مع النظام الاحترافي الجديد السائد في دوريات المحترفين، وقد اتفقت أندية المنطقة الشرقية على بعض الأسماء لتمثلها في الرابطة الجديدة.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدًا جديدًا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018/ 2019، كما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر يوم 28 سبتمبر الجاري، في بنغازي، بين النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس.