معسكر القاهرة يسقط «سلامة» و«ضانة» من حسابات «الزعيم» قبل التوجه للمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 02:46 مساء
جانب من مباراة الأهلي طرابلس والمقاولون العرب الودية (المركز الإعلامي)

أجرى فريق الأهلي طرابلس خلال تواجده بمعسكر القاهرة 6 مباريات ودية مع فرق مصرية رفيعة المستوى، وكانت نتائج المباريات جيدة تعرف خلالها المدرب المصري إيهاب جلال على نواقص الفريق في المراكز الثلاثة.

شهدت المباريات استبعاد علي سلامة وهيثم ضانة من الحسابات في خط الدفاع، كما تعاقدت إدارة النادي مع المدافع المالي الأصل الفرنسي الجنسية عبدولاي فرانسيس دياكيتي، وفي الطريق لاعب آخر قبل غلق باب القيد.

ويلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي «الزعيم» مع فريق الجونة المصري في سابع مباراة ودية له خلال المعسكر قبل التوجه إلى المغرب يوم 20 سبتمبر الجاري لمواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال العرب.

الأهلي طرابلس أجرى خلال معسكره الخارجي بالقاهرة 6 مباريات، الأولى أمام المقاصة وخسرها بنتيجة هدفين دون رد، والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي، والثالثة أمام أمانة بغداد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والرابعة أمام الداخلية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، والخامسة كانت مثيرة وعامرة بالأهداف وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، وفاز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد.

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