ثنائيات الفوز والهزيمة في سداسي الطائرة الشاطئية

مباريات مثيرة في الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية (المركز الإعلامي)

شهدت مباريات الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية، الأحد، تفوق الثنائي محمد العكعاك وطارق بن السعود على الثنائي رفيق اعريبي وعادل الفيتوري بنتيجة شوطين لشوط.

وتفوق الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش على الثنائي أحمد أبولبابا وحمزه فرج بنتيجة شوطين لصفر، وتفوق الثنائي محمد ابولبابا وأبوبكر الخبيري على الثنائي أحمد العشيبي وحسام الخبيري بشوطين لشوط.

وتفوق الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش على الثنائي رفيق اعريبي وعادل الفيتوري بشوطين لصفر، كما فاز الثنائي محمد العكعاك وطارق بن السعود على الثنائي محمد أبولبابا وأبوبكر الخبيري بشوطين لشوط، كما تفوق الثنائي أحمد أبولبابا وحمزه فرج على الثنائي أحمد العشيبي وحسام الخبيري بشوطين لشوط.