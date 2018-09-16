طرابلس تكشف عن مواهب واعدة في بناء الأجسام

من الحفل الختامي لبطولة طرابلس لبناء الأجسام (صفحة البطولة)

اختتمت مساء أمس بطرابلس، بطولة الاتحاد الفرعي طرابلس لبناء الأجسام، بحضور رئيس الاتحاد، عماد الحاراتي، وبمشاركة 55 متسابقًا من 28 صالة رياضية .

وجاءت نتائج المنافسات، على النحو التالي:

- فئة الناشئين وزن 75 كيلو، فاز بالمركز الأول، محمد عبد السلام، والثاني قصي صلاح الدين، والثالث علي مصطفي .

- فئة الأساتذة، وفاز بالمركز الأول، فرج ميلاد الفزاني تحت 80 كيلو غرام، جاء طارق عبد السلام السوكني في الترتيب الثاني، عبد الفتاح محمد سلامة فوق 80 كيلو غرام، ثالثاً.

- فئة الكلاسيك «المجموعة الأولى».

جاء في المركز الأول لفئة الكلاسيك، إبراهيم محمود الأحول، والثاني طارق سالم سنوقه، والثالث أبوبكر السوكني.

- فئة الكلاسيك «المجموعة الثانية».

جاء في المركز الأول، رضا توفيق المجبري، والثاني، أسامة رمضان الفرجي، والثالث، عصام مفتاح عبد السلام.

- وزن 65 كيلو

جاء حسام الزروق العريفي في الترتيب الأول ورياض محمد سالم، ثانيًا، ويزن خالد محمد، في الترتيب الثالث .

- وزن 70 كيلوا

حصل عبد الرحمن الصادق ساسي، على الترتيب الأول، وعلي حيدر اوهارد، ثانيًا، وعلي مفتاح عيسى، ثالثًا.

- وزن 75 كيلو

الأول فرج ميلاد الفزاني، والثاني عبد العظيم اوحيده، والثالث عبد السلام عبد الحميد الجزيري.



- وزن 80 كيلو

الأول مصطفي عبد السلام عريبي، والثاني خالد سالم الجبالي، والثالث انيس بشير شعبان .

- وزن 85 كيلو

محمد علي سالم اللافي، والثاني ميلاد ميلود ارحومه والثالث عبد الفتاح محمد سلامة .

- وزن 90 كيلو

الأول سامي صالح، والثاني، سليمان ابراهيم، والثالث محمود محمد خلف .

- وزن 100كيلو فاز بالسباق، طارق صالح علي .

