طرابلس تكشف عن مواهب واعدة في بناء الأجسام

اختتمت مساء أمس بطرابلس، بطولة الاتحاد الفرعي طرابلس لبناء الأجسام، بحضور رئيس الاتحاد، عماد الحاراتي، وبمشاركة 55 متسابقًا من 28 صالة رياضية .
وجاءت نتائج المنافسات، على النحو التالي:
- فئة الناشئين وزن 75 كيلو، فاز بالمركز الأول، محمد عبد السلام، والثاني قصي صلاح الدين، والثالث علي مصطفي .
- فئة الأساتذة، وفاز بالمركز الأول، فرج ميلاد الفزاني تحت 80 كيلو غرام، جاء طارق عبد السلام السوكني في الترتيب الثاني، عبد الفتاح محمد سلامة فوق 80 كيلو غرام، ثالثاً.
- فئة الكلاسيك «المجموعة الأولى».
جاء في المركز الأول لفئة الكلاسيك، إبراهيم محمود الأحول، والثاني طارق سالم سنوقه، والثالث أبوبكر السوكني.
- فئة الكلاسيك «المجموعة الثانية».
جاء في المركز الأول، رضا توفيق المجبري، والثاني، أسامة رمضان الفرجي، والثالث، عصام مفتاح عبد السلام.
- وزن 65 كيلو
جاء حسام الزروق العريفي في الترتيب الأول ورياض محمد سالم، ثانيًا، ويزن خالد محمد، في الترتيب الثالث .
- وزن 70 كيلوا
حصل عبد الرحمن الصادق ساسي، على الترتيب الأول، وعلي حيدر اوهارد، ثانيًا، وعلي مفتاح عيسى، ثالثًا.
- وزن 75 كيلو
الأول فرج ميلاد الفزاني، والثاني عبد العظيم اوحيده، والثالث عبد السلام عبد الحميد الجزيري.
- وزن 80 كيلو
الأول مصطفي عبد السلام عريبي، والثاني خالد سالم الجبالي، والثالث انيس بشير شعبان .
- وزن 85 كيلو
محمد علي سالم اللافي، والثاني ميلاد ميلود ارحومه والثالث عبد الفتاح محمد سلامة .
- وزن 90 كيلو
الأول سامي صالح، والثاني، سليمان ابراهيم، والثالث محمود محمد خلف .
- وزن 100كيلو فاز بالسباق، طارق صالح علي .