«كاف» يعلن الشكل الجديد لبطولتي الأندية.. تعرف عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 09:13 مساء
فريق النصر يحمل كأس الدوري الممتاز (صفحة نادي النصر)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن الموعد الذي ستقام فيه مباراتا الذهاب والإياب من دور المجموعات و الدور التمهيدي، لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، على أن تقام مباريات الذهاب يومي 27 و 28 نوفمبر المقبل، والإياب يومي 4 و5 ديسمبر.

كما أعلن المكتب التنفيذي للـ «كاف» أن النسخة المقبلة لكلا البطولتين ستكون انتقالية، حيث ستبدأ في نوفمبر 2018، وتنتهي في مايو 2019،  فيما ستبدأ النسخة التالية من سبتمبر من العام ذاته إلى مايو من عام 2020، وبالنسبة للوائح وتراخيص الأندية، لن يكون هناك أي تهاون فيه بداية من موسم 2019،

ومن المقرر إقامة المباريات أيام الجمعة والسبت والأربعاء من كل أسبوع، بعدما قرر الكاف ضغط اللقاءات من أجل إنهاء المنافسات قبيل بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن هناك 4 فرق ستمثل الكرة الليبية هذا الموسم، وهم،  النصر والأهلي بنغازي «دوري أبطال أفريقيا» ، والأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الكونفدرالية الأفريقي.

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