لجنة تسييرية جديدة لخليج سرت تسدد الديون وتدعم الفريق

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 سبتمبر 2018, 08:34 مساء
جانب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بخليج سرت (صفحة خليج سرت)

كلف رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، زياد قريرة، لجنة تسييرية جديدة لإدارة نادى خليج سرت، لفترة تلاثة أشهر، خلفا للجنة الإدارية الأخيرة.

وسيترأس اللجنة التسييرية لنادي خليج سرت ، عزالدين خليفة اسويسي، مع مراقب الخدمات المالية، بشيرعلى الشح، وعضوية كل من، أحمد مؤمن المعداني وبشير عبد اللة امطبيخ ومحمد أبوشعالة ومحمد خليفة الجروشي وعلي صالح امهير.

وفور تولي اللجنة مسؤولياتها، اليوم،  قامت بتسديد مستحقات اللاعبين بالفريق الأول، وتعاقدت مع تلاثة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهم، لاعب الخمس السابق نعيم الطرابلسى «ظهير أيسر» ولاعبو نادي الشرارة، معتوق بركة وميلاد مديدة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم