لجنة تسييرية جديدة لخليج سرت تسدد الديون وتدعم الفريق

جانب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بخليج سرت (صفحة خليج سرت)

كلف رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، زياد قريرة، لجنة تسييرية جديدة لإدارة نادى خليج سرت، لفترة تلاثة أشهر، خلفا للجنة الإدارية الأخيرة.

وسيترأس اللجنة التسييرية لنادي خليج سرت ، عزالدين خليفة اسويسي، مع مراقب الخدمات المالية، بشيرعلى الشح، وعضوية كل من، أحمد مؤمن المعداني وبشير عبد اللة امطبيخ ومحمد أبوشعالة ومحمد خليفة الجروشي وعلي صالح امهير.

وفور تولي اللجنة مسؤولياتها، اليوم، قامت بتسديد مستحقات اللاعبين بالفريق الأول، وتعاقدت مع تلاثة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهم، لاعب الخمس السابق نعيم الطرابلسى «ظهير أيسر» ولاعبو نادي الشرارة، معتوق بركة وميلاد مديدة.

