الاتحاد يعلن موقفه الصريح من فسخ عقد الطبال

مهاجم الاتحاد، محمد الطبال (صفحة الاتحاد)

أعلن مجلس إدراة نادي الاتحاد موقفه من مهاجم فريقه الكروي الأول، محمد الطبال، ردًا على ما تردد مؤخرًا حول علاقة اللاعب بالنادي.

وأكدت إدارة الاتحاد، على تمسكها بالطبال في صفوف الفريق، ونفت أن تكون إدارة النادي تفكر في فسخت العقد مع الطبال .

وقال النادي إن اللاعب الذي غاب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي بسبب تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي خضع على إثرها لعملية ناجحة، سوف، يعود قريبا لصفوف العميد .

وعاد، الفريق الأول إلى مدينة سوسة التونسية، للدخول في معسكر مغلق جديد، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخه، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الذي أعلن اتحاد الكرة أنه سينطلق يوم 2 أكتوبر المقبل.

ويخوض الاتحاد أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام نادي النصر ببطولة كأس السوبر الليبي والتي حدد لها اتحاد الكرة موعدا بيوم 28 سبتمبر الجاري على أن يتم اختيار ملعب للمباراة بنظام القرعة.

وكان الجهاز الفني لفريق الاتحاد، قرر الدخول في معسكر ثاني بتونس بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق بطولة الدوري الممتاز من يوم 15 سبتمبر إلى يوم 2 اكتوبر.