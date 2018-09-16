الأهلي طرابلس يخطط للاحتفال بحدث تاريخي

شعار الأهلي طرابلس في احتفاله بالذكرى 68 على تأسيسه (صفحة الأهلي طرابلس)

يستعد مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس للاحتفال بالذكرى الـ68 على تأسيسه، حيث أًنشئ النادي الملقب بـ«زعيم الأندية الليبية» في 19 سبتمبر عام 1950.

ويدرس رئيس النادي، ساسي أبوعون، مع إحدى شركات العلاقات العامة المتخصصة في إخراج الاحتفالات التاريخية، من أجل الخروج بحفل يليق بحجم وجماهير النادي.

يذكر أن، الأهلي طرابلس، من أكثر الأندية الرياضية شعبية في ليبيا، وحصل على لقب نادي القرن في ليبيا، فهو أول من فاز ببطولتي الدوري والكأس الليبيين، وأول من جمع بينهما ، والكأس الممتازة «السوبر» وأول من تحصل على النجمة الذهبية بالحصول على 10 بطولات.

وحقق الأهلي سابقة تاريخية لم يفعلها غيره من الأندية الليبية، بوصوله إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، عام 1984، قبل أن ينسحب من خوض المباراة النهائية بقرار سياسي.