ليبيا تختار تونس بدلاً عن الجزائر لموقعة نيجيريا المصيرية في تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 سبتمبر 2018, 03:43 مساء
جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا في التصفيات القارية (المركز الإعلامي)

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة الإياب مع المنتخب النيجيري لتقام بتونس ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة إلى الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وتقام مباراة الذهاب بالجولة الثالثة بين المنتخبين الليبي والنيجيري بالتصفيات نفسها على ملعب احميدوبيلو في مدينة كادونا بالبلد الواقع في الغرب الأفريقي يوم 10 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت ليبيا.

ولم يتم تحديد حتى الآن أي ملعب ستقام عليه المباراة في تونس الشاذلي زويتن أم ملعب رادس.

حاول الجزائري - البلجيكي عادل عمروش المدير الفني لمنتخب ليبيا نقل مباراة العودة للجزائر بدلاً عن تونس بهدف اكتساب الحشد الجماهيري بدعمه شخصيًا ومؤازة ليبيا من أجله، إلا أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرر إقامة المباراة في تونس كما اعتاد لاعبو المنتخبات الليبية، وكذلك الأندية الليبية في الفترة الأخيرة.

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