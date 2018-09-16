سابع مباراة لأهلي طرابلس أمام سموحة المصري.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 سبتمبر 2018, 03:41 مساء
جانب من مباراة الأهلي طرابلس والمقاولون العرب الودية (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي طرابلس في سابع مباراة ودية له مع فريق سموحة المصري غدَا الإثنين، والتي تأتي ضمن استعدادات الأهلي لبطولة الأندية العربية، والتي سيلتقي خلالها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري فريق الوداد البيضاوي في المغرب، وفقًا لما ذكره المركز الإعلامي.

الأهلي طرابلس أجرى خلال معسكره الخارجي بالقاهرة 6 مباريات، الأولى أمام المقاصة وخسرها بنتيجة هدفين دون رد، والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي، والثالثة أمام أمانة بغداد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والرابعة أمام الداخلية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، والخامسة كانت مثيرة وعامرة بالأهداف وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، وفاز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد.

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