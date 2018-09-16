قرار يعيد الاتحاد إلى معسكر تونس الخارجي مرة ثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 سبتمبر 2018, 03:39 مساء
جانب من تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم في تونس (المركز الإعلامي)

عاد فريق الاتحاد مرة أخرى إلى معسكره الخارجي بتونس بعين دارهم بعد أسبوع من عودته إلى طرابلس للدخول في معسكر ثانٍ، بعد أن تم تأجيل انطلاق الدوري إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.

فريق الاتحاد خاض معسكره الأول، والذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، أجرى خلاله مباريات ودية مع عدد من الفرق التونسيه آخرها كان مع فريق البنزرتي وفاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل.

فريق الاتحاد يستعد لبطولتي الدوري الليبي وكأس السوبر في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري أمام فريق النصر، وتصفيات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القرقني» يعلن صدمته بعد إنجاز برونزية مستر أولمبيا لبناء الأجسام
رياضة محلية
مهرجان «كوميك كون» أول مرة في أفريقيا
ثقافة وفن
اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس
رياضة محلية
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
التقرير الأممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال
ليبيا
تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا
ليبيا
الدولار يحافظ على استقراره بعد 48 ساعة من توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم