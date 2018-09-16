قرار يعيد الاتحاد إلى معسكر تونس الخارجي مرة ثانية

جانب من تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم في تونس (المركز الإعلامي)

عاد فريق الاتحاد مرة أخرى إلى معسكره الخارجي بتونس بعين دارهم بعد أسبوع من عودته إلى طرابلس للدخول في معسكر ثانٍ، بعد أن تم تأجيل انطلاق الدوري إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.

فريق الاتحاد خاض معسكره الأول، والذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، أجرى خلاله مباريات ودية مع عدد من الفرق التونسيه آخرها كان مع فريق البنزرتي وفاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل.

فريق الاتحاد يستعد لبطولتي الدوري الليبي وكأس السوبر في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري أمام فريق النصر، وتصفيات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».