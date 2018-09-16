الأهلي طرابلس يتعاقد مدافع فرنسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 سبتمبر 2018, 03:36 مساء
المدافع المالي الأصل الفرنسي الجنسية عبدولاي بعد التوقيع (المركز الإعلامي)

أنهت إدارة النادي الأهلي طرابلس إجراءات التعاقد مع المدافع المالي الأصل الفرنسي الجنسية عبدولاي فرانسيس دياكيتي قادمًا من الدوري القبرصي، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي صباح الأحد.

دياكيتي (28 عامًا) لعب لنادي لوهافر أول مواسمه كمحترف قبل أن يلعب لنادي بارما وتيرامو في إيطاليا، كما سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 19 عامًا.

لعب الموسم الماضي في الدوري المحلي القبرصي لأكثر من 32 مباراة، ويعد أفضل مواسمه على الإطلاق.

خلال فترة الانتقالات وقع مبدئيًا مع الأفريقي التونسي لكن اتحاد الكرة التونسي رفض تسجيله بسبب عدم تجاوزه عددًا من الشروط الخاصة بالمباريات الدولية مع منتخب بلاده حسب ضوابط اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم.

دياكيتي انضم لتدريبات الأهلي خلال معسكره الحالي بمصر وخاض مع الأهلي المباراة الودية الأخيرة أمام المقاولون العرب، حيث قدم خلالها مستوى مقنعًا للمدير الفني إيهاب جلال الذي وافق على التعاقد معه بشكل رسمي لتمثيل «الزعيم» خلال الموسم الرياضي 2018-2019.

المدافع المالي الأصل الفرنسي الجنسية عبدولاي لحظة التوقيع (المركز الإعلامي)
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