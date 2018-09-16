الشرع: تحديد سقف التعاقدات «حل» للهروب من إفلاس الأندية

نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نائب رئيس نادي الوحدة السابق، عبدالعظيم الشرع، تحديد سقف أجور اللاعبين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال الشرع بصفته لاعبًا سابقًا أيضًا بنادي الوحدة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، السبت، إن ظاهرة عقود اللاعبين المرتفعة أرهقت ميزانيات الأندية بصرف مبالغ كبيرة دون وجود إيرادات تغطي هذه المصروفات.

ونوه الشرع بنجاح تجربة سابقة من اتحاد الكرة في الدوري الليبي بتحديد سقف محدد للرواتب لا يتجاوز 2000 دينار.



وأكد الشرع أن الملايين التي تصرف حاليًا أغلبها يدفع من الدولة على شكل دعم للأندية، والمنافسة فقدت قيمتها لأن الأندية لا تتساوى في الدعم المالي الحكومي.

كما أن أرقام التعاقدات لا تعكس المستوى الفني الحقيقي للاعبين مما ينذر بمشكلة كبيرة، لأن بعض الأندية مهددة بالإفلاس.