6 أسئلة مصيرية تبحث عن أجوبة بعد إعلان انطلاق الدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس في الدوري (المركز الإعلامي)

أعلن اتحاد الكرة الليبي موعد انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الثاني من أكتوبر المقبل، الذي سيشهد ميلاد رابطة الدوري بعد أن تعذر إشهارها الموسم الماضي، وهي المخولة بالإشراف المباشر على الدوري، وأن تحل محل لجنة المسابقات في الإشراف المباشر على الدوري، وأعضاؤها من الأندية نفسها المشاركة كما هو الحال في أغلب دول العالم.



غير أنه ومع قرب الإعلان عن الرابطة بشكل كامل بكل أعضائها ما زال الوسط الرياضي يتساءل عن الرابطة ونظامها الأساسي، وهل لاتحاد الكرة سلطة عليها أم لا؟ ومن له حق العضوية؟ وهل النادي هو من يقوم بترشيح العضو؟ وكيفية الانتخاب؟ ووضع الجدول؟ والفصل في المشاكل التي تحدث في كل دوري؟ وهي أسئلة فرضت نفسها دون أن تجد إجابات واضحة من اتحاد الكرة.