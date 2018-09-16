تعرف على طريقة اختيار ملعب السوبر الليبي والأندية تتحرك للموسم الجديد.. الإثنين

ملعب الأخضر يستعد للموسم الجديد (أرشيفية : الإنترنت)

حدد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدًا جديدًا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018/ 2019، كما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر يوم 28 سبتمبر الجاري، بحيث يختار كل من فريقي النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس ملعبًا لكل منهما لهذه المباراة ثم تقام القرعة على الملعبين لتحديد ملعب مباراة السوبر.

ومن جهة أخرى قرر اتحاد الكرة تمديد فترة تسجيل اللاعبين للدوري الممتاز استثنائيًا لمدة عشرة أيام، بحيث تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 25 من الشهر نفسه، كما تقرر أيضًا عقد اجتماع لكل أندية الدوري الممتاز يوم 24 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستتولى مهمة الإشراف على مسابقة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019.

من جهة أخرى سيعقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية صباح غدٍ الإثنين لاختيار الأعضاء الـ6 لعضوية الرابطة التي ستضم 12 عضوًا.