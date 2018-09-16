تعرف على طريقة اختيار ملعب السوبر الليبي والأندية تتحرك للموسم الجديد.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 سبتمبر 2018, 03:17 مساء
ملعب الأخضر يستعد للموسم الجديد (أرشيفية : الإنترنت)

حدد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدًا جديدًا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018/ 2019، كما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر يوم 28 سبتمبر الجاري، بحيث يختار كل من فريقي النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس ملعبًا لكل منهما لهذه المباراة ثم تقام القرعة على الملعبين لتحديد ملعب مباراة السوبر.

ومن جهة أخرى قرر اتحاد الكرة تمديد فترة تسجيل اللاعبين للدوري الممتاز استثنائيًا لمدة عشرة أيام، بحيث تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 25 من الشهر نفسه، كما تقرر أيضًا عقد اجتماع لكل أندية الدوري الممتاز يوم 24 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستتولى مهمة الإشراف على مسابقة الدوري للموسم الرياضي 2018 / 2019.

من جهة أخرى سيعقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية صباح غدٍ الإثنين لاختيار الأعضاء الـ6 لعضوية الرابطة التي ستضم 12 عضوًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القرقني» يعلن صدمته بعد إنجاز برونزية مستر أولمبيا لبناء الأجسام
رياضة محلية
مهرجان «كوميك كون» أول مرة في أفريقيا
ثقافة وفن
اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس
رياضة محلية
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
التقرير الأممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال
ليبيا
تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا
ليبيا
الدولار يحافظ على استقراره بعد 48 ساعة من توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم