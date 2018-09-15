مدرب الأهلي طرابلس ينفي الاستغناء عن «سلامة».. ويؤكد: إجراء تأديبي

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | السبت 15 سبتمبر 2018, 06:56 مساء
لاعب الأهلي طرابلس علي سلامة (أرشيفية : الإنترنت)

فاز فريق الأهلي طرابلس الجمعة على فريق المقاولون العرب ضمن استعدادات الأهلي في معسكره بالقاهرة، وقد انتهى اللقاء بهدف سجله سالم عبلو.

المباراة أقيمت بملعب الدفاع الجوي، وهي الخامسة للفريق بقيادة المدير الفني المصري إيهاب جلال، وفي اتصال هاتفي بالمدير الإداري للفريق حسين طليش أكد أنه تبقى للفريق مباراة أخيرة ضمن المعسكر ستقام الإثنين المقبل أمام الجونة أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويغادر فريق الأهلي القاهرة يوم 20 سبتمبر الجاري متوجهًا إلى المغرب للقاء فريق الوداد ضمن البطولة العربية للأندية البطلة.

وعما أشيع حول رغبة إيهاب جلال الاستغناء عن المدافع علي سلامة أكد أن هذا النبأ غير صحيح، وأنه مجرد إجراءات تأديبية عادية جدًا يقوم بها أي مدرب.

الفريق فاز على الداخلية 1-2 وتعادل مع الإسماعيلي 3-3 وأمانة بغداد 1-1 وطلائع الجيش دون أهداف وخسر أمام المقاصة 2-0.

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