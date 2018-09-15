8 فرق في نهائيات الطائرة الشاطئية

منافسات من الطائرة الشاطئية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، على رمال شاطئ مصيف جليانة ببنغازي نهائيات ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة ثمانية فرق وزعت في الاجتماع الفني الجمعة إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى: 1- أحمد أبولباب وحمزة فرح، 2- عادل الفيتوري ورفيق عريبي، 3- هلال الصراط وصلاح عبدالمالك، 4- محمد العكعاك وطارق أبوالسعود.

المجموعة الثانية: 1- فؤاد المعروق وسلطان الهوش، 2- محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري، 3- المبروك أبورميلة وعمر أبوصلاح، 4- أحمد العشيبي وحسام الخبيري.

الاتحاد العام شكّل لجنة للإشراف على البطولة برئاسة عرابي العنيزي وعضوية عوض الدرسي وجمال خليفة ومحمد الشيخي وسالم الحازمي ومفتاح البرناوي.