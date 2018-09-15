9 أندية في تايكوندو بنغازي

منافسات من التايكواندو الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت أندية الأهلي بنغازي والنصر والنجوم والشمال وبنغازي الجديدة وخالد بن الوليد والمروج وبلخير من طرابلس والإخاء من هون رغبتها في المشاركة ببطولة بنغازي الخامسة للتايكواندو (ناشئين وكبار)، التي ستقام يومي الخامس والسادس من أكتوبر المقبل باستضافة نادي النجوم، وإشراف اللجنة التسييرية للتايكواندو ونادي النجوم.

التنافس في فئة الناشئين سيكون في أوزان -20، -22، -24 - 26، -29، -32، - 35، -40، - 45، + 45 كلغ.



وفي فئة الكبار سيكون التنافس في أوزان - 58، -68، -80، + 80 كلغ.



وستمنح لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في كل وزن ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

اللجنة التسييرية رغم حداثتها، إلا أنها تمكنت في فترة وجيزة من تنظيم ثلاث بطولات الأولى استضافها الاتحاد العسكري، وشهدت مشاركة 32 ناديًا والبطولة الثانية نظمت بنادي الإخاء بهون والثالثة بمدينة مصراتة وشهدت مشاركة 150 رياضيًا مثلوا 27 ناديًا.



وعقب بطولة بنغازي ستنظم اللجنة التسييرية بطولة خامسة بمدينة طرابلس وفي برنامج اللجنة إقامة امتحانات ترفيهة وأيضًا دورات تأهيلية للحكام والمدربين.