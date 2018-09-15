بطولة طرابلس لبناء الأجسام تنطلق بمسرح الكشاف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 سبتمبر 2018, 06:34 مساء
الحكم الدولي والأولمبي الخبير الليبي، حسين شبيط (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بطرابلس بمسرح الكشاف بطولة الاتحاد الفرعي طرابلس بمشاركة 55 رياضيًا من 28 صالة رياضية.

في منافسات الناشئين تحت وفوق 75 كغم والكلاسك هناك مجموعتان، المجموعة الأولى 170 و172، والمجموعة الثانية فوق 175 والأساتذة فوق 75 وتحت 75،  والشباب في أوزن 60 و65 و70 و75 و80 و85 و90  و100وفوق المئة.

وأوضح الحكم الدولي والأولمبي الخبير الليبي، حسين شبيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه سوف يتم تنفيذ المعايير الدولية في الصبغات والكريمات خلال هذه البطولة وبطولة ليبيا، وأنه سيتم التشديد على استعمال الكريمات الدولية المعتمدة وعدم استعمال الزيوت وفقًا لتعميم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وأضاف شبيط أنه سيتم استعمال الكريمات الجافة وفق المعايير الدولية، وبعد بطولة الاتحاد الفرعي طرابلس وبنغازي ستتم إقامة بطولة ليبيا في مدينة مصراتة في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، كما أكد أن بطولة أفريقيا ستقام في الجزائر نهاية شهر ديسمبر المقبل.

الحكم الدولي والأولمبي الخبير الليبي، حسين شبيط (أرشيفية : الإنترنت)
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