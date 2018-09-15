«التحدي والجهاد» في سوبر الكرة المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 15 سبتمبر 2018, 06:28 مساء

عقد بطرابلس الخميس اجتماع مهم لأعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بحضور رئيس اللجنة حسين الطويلب، ونائبه عادل بوسلوم وأعضاء اللجنة محمد الزعلوك، عادل الزرقاني، حمزة الهنشيري، جمال سويسي.

وتم الاتفاق على فتح باب الانتساب للأندية الراغبة في الاشتراك بمسابقات الاتحاد، وحدد الموعد بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري ويغلق بعد شهر وفق الشروط والضوابط السابقة.

وتحدد موعد إقامة مباراة السوبر الليبي بين فريقي التحدي والجهاد يوم 9 نوفمبر المقبل، وستقام المباراة في ملاعب مدينة مصراتة.

وتقرر خلال الاجتماع أيضًا تحديد موعد انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل على مستوى الاتحادات الفرعية للمناطق، مع إعادة تشكيل بعض الاتحادات الفرعية للمناطق واستكمال الأماكن الشاغرة لبعض المواقع في عدد من اللجان العاملة.

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