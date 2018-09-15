منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس

منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء (المركز الإعلامي)

توج منتخب بنغازي بكأس بطولة شيخ الشهداء عمر المختار الثانية لكرة القدم داخل الصالات بعد فوزه الجمعة على منتخب طرابلس بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها صالة مصراتة للألعاب الرياضية.

البطولة مدرجة ضمن النشاطات والمسابقات المعتمدة للجنة كرة الصالات للموسم 2018 /2019، كما تأتي في إطار اختيار قائمة المنتخب الوطني الذي سيمثل ليبيا في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

حضر منافسات البطولة مدرب المنتخب عبدالباسط النعاس رفقة جهازه الفني الذي يضم المساعدين أشرف الدرسي ومحمد كشار، وذلك للوقوف على مستويات الرياضيين وإعداد القائمة النهائية للمنتخب الوطني.