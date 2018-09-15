إعلان انطلاق الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب

الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، السبت قرب الإعلان عن برامج الاتحاد المولود الجديد بهذه التسمية في الرياضة الليبية.

وقال حشاد في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هذا الاتحاد تم تشكيله أخيرًا بقرار من الدولة ويطمح لتفعيل النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية والجامعات».

وأضاف: «وجوده من جديد ولكل شرائح التعليم مهم لخلق نقلة رياضية مدرسية، حيث كانت هناك اتحادات مفصولة في السابق عن بعضها خلال النشاط الرياضي التعليمي».



وأكمل حشاد: «هناك التزامات محلية ودولية أمام هذا الاتحاد الفترة المقبلة، بعد أن بدأ في التواصل مع اتحادات الطلاب في عدة منظمات دولية».

وجاء تشكيل الاتحاد من رئيس ونائب وأمين عام وعدد من الأعضاء بعد المطالبات العديدة بإعادة الاهتمام بالرياضة المدرسية.