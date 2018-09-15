عاجل: الدوري الليبي الممتاز ينطلق 2 أكتوبر.. والسوبر 28 سبتمبر

جماهير الكرة الليبية ونادي الاتحاد في لقاء سابق (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، موعدًا جديدًا لانطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز، حيث ذكر أن الموعد سيكون في الثاني من أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة السوبر بين بطل الدوري «النصر» والكأس «الاتحاد» يوم 28 سبتمبر الجاري، على أن تجرى قرعة لتحديد ملعب المباراة.

في الوقت نفسه، تم تمديد فترة تسجيل اللاعبين للدوري الممتاز استثنائيًا لمدة 10 أيام، بحيث تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 25 من الشهر نفسه.

ويعقد اجتماع لأندية الدوري الممتاز يوم 24 سبتمبر، وذلك لانتخاب رئيس ونائب رئيس رابطة أندية الدوري الممتاز التي ستؤول إليها مهمة الإشراف على مسابقة الدوري.