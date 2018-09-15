التونسي المنصف العرفاوي مستمر مع الصداقة بشحات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 15 سبتمبر 2018, 12:01 مساء
العرفاوي مستمر مع الصداقة في الموسم الجديد (أرشيفية : الإنترنت)

جددت إدارة نادي الصداقة بشحات عقد المدير الفني لفريق الكرة الأول التونسي المنصف العرفاوي لمدة موسمين، الأربعاء، بعد اتفاق الطرفين الإدارة والمدرب على الاستمرار في المهمة بصورة نهائية ورسمية.

جاء التجديد على خلفية ما قدمه المدرب التونسي الموسم الماضي مع الفريق الأول ومساهمته بنسبة كبيرة في عودة الفريق إلى مصاف فرق الدوري الممتاز بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.

وسيباشر المدرب التونسي المنصف العرفاوي مهامه مع الفريق ابتداء من اليوم السبت استعدادا للموسم الجديد والذي يبني فيه الفريق إدارة ولاعبين ومدربين آمالًا وطموحات جديدة رغم الظروف المالية المعاكسة.

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