الإثنين.. مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية تنتخب ممثليها في رابطة الدوري

عبدالحكيم الشلماني «يسار» ترأس اجتماع أندية الشرق لرابطة الممتاز (صفحة اتحاد الكرة)

تقرر عقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية بمصراته وطرابلس والمنطقة الغربية يوم الاثنين المقبل، الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر اتحاد الكرة لانتخاب الأعضاء الـ6 الذين سيمثلون أندية الاتحادات الثلاثة في رابطة الدوري الممتاز التي ستدير البطولة الموسم المقبل.

وسبق أن احتضنت مدينة المرج، الاجتماع الخاص بالأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بالجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت، وانتخبت العضاء الستة الذين سيمثلونها في رابطة الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2018 / 2019.

وتدير الاجتماعات لجنة من الاتحاد العام لكرة القدم، يترأسها النائب الأول لرئيس الاتحاد، عبد الحكيم الشلماني، وشهد اجتماع المرج، غياب ممثلي ناديي الأهلي ببنغازي والتحدي، وحضور أندية كل من: «الأخضر، دارنس، الصداقة، شباب الجبل، الأنوار، الهلال، النصر، التعاون، نجوم اجدابيا وخليج سرت».