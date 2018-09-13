الإثنين.. مصراته وطرابلس والمنطقة الغربية تنتخب ممثليها في رابطة الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 08:00 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يسار» ترأس اجتماع أندية الشرق لرابطة الممتاز (صفحة اتحاد الكرة)

تقرر عقد اجتماع أندية الاتحادات الفرعية بمصراته وطرابلس والمنطقة الغربية يوم الاثنين المقبل، الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر اتحاد الكرة لانتخاب الأعضاء الـ6 الذين سيمثلون أندية الاتحادات الثلاثة في رابطة الدوري الممتاز التي ستدير البطولة  الموسم المقبل.

وسبق أن احتضنت مدينة المرج، الاجتماع الخاص بالأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بالجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت، وانتخبت العضاء الستة الذين سيمثلونها في رابطة الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2018 / 2019.

وتدير الاجتماعات لجنة من الاتحاد العام لكرة القدم، يترأسها النائب الأول لرئيس الاتحاد، عبد الحكيم الشلماني، وشهد اجتماع المرج، غياب ممثلي ناديي الأهلي ببنغازي والتحدي، وحضور أندية كل من: «الأخضر، دارنس، الصداقة، شباب الجبل، الأنوار، الهلال، النصر، التعاون، نجوم اجدابيا وخليج سرت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوكلي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
شارلي شابلن أفغانستان يرسم الابتسامة برغم خوفه من الاغتيال
ثقافة وفن
سلامة: جميع الأطراف وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد»
ليبيا
ماذا تعلم عن ملعب المواجهة الحاسمة لليبيا أمام نيجيريا ؟
رياضة محلية
«الوطنية للنفط» ترحب بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية
ليبيا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة: اعتماد الإصلاحات الاقتصادية إقرار بضعف الدولة ...
ليبيا
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
«فرانس برس»: دوامة العنف في طرابلس مستمرة وتخدم «اقتصاد الافتراس»
ليبيا
لجنة أممية تتهم بلجيكا بانتهاك العقوبات الدولية على الأصول الليبية المجمدة
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرسيدس تكشف عن سيارتها المستقبلية (فيديو)