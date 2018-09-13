إيهاب جلال يطالب بالاستغناء عن قائد الأهلي طرابلس ويبحث عن بديل أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 07:16 مساء
مدافع الأهلي طرابلس، على سلامة (أرشيفية: الإنترنت)

تدرس إدارة النادي الأهلي طرابلس، إمكانية تنفيذ قرار المدير الفني للفريق، إيهاب جلال، بخصوص الاستغناء عن قائد الفريق، على سلامة، واستبعاده من القائمة النهائية للموسم الجديد 2018 /2019 .

ويتردد داخل أروقة الأهلي طرابلس، أن معسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، شهد خلافات حادة بين المدير الفني واللاعب، دعت جلال لإبلاغ رئيس النادي، ساسي أبو عون، بعدم رغبته في الإبقاء على سلامة ضمن صفوف الفريق، لأسباب فنية وانضباطية.

ودخل قلب دفاع الأهلي طرابلس، سلامة، مع إدارة النادي مؤخرًا، في خلاف حول قيمة تجديد عقده الذي أشرف على الإنتهاء، في الوقت الذي كلف جلال أحد وكلاء اللاعبين بالبحث عن مدافع أفريقي «سوبر»، ليحل بدلًا من سلامة في الموسم الجديد الذي سينافس فيه الأهلي طرابلس على 3 بطولات «الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية».

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