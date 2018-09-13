الدوكلي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر

الدوكالي الصيد «1يسار» بقميص الريان القطري (صفحة الدوكلي الشخصية)

أكد المحترف الليبي بصفوف فريق الريان القطري، الدوكالي الصيد، أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول رفضه تمثيل ليبيا من خلال منتخبها الأول لكرة القدم.

ونشر الدوكلي «بوست» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «كفاكم إشاعات وفي أقرب وقت راح أكون موجود في المنتخب، فمستحيل نرفض تمثيل منتخب ليبيا من أجل بمنتخب تاني .. اللي يربطني بقطر عقدي الاحترافي فقط.. وكفاكم ثرثرة».

يذكر أن الدوكالي يشارك مع فريقه الريان بشكل منتظم ويقدم معه مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى المحلي أو المنافسات الآسيوية.