«شروط» الأندية ترغم الاتحاد على تأجيل الموسم الكروي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 09:21 مساء
من احدى مباريات الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

يتردد حول أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن أعضاءَه اتفقوا على تأجيل انطلاق الدوري الممتازللموسم الجديد 2018 / 2019، وفقًا لرغبة ومبررات عدد كبير من الأندية.

ويعود قرار تأجيل الدوري، إلى تعارضه مع طلب الأندية بضرورة انتخاب أعضاء رابطة الدوري الممتاز الذين سيشرفون على المسابقة، قبل الدوري، ومن المنتظر أن يدعو اتحاد الكرة إلى اجتماع للجمعية العمومية، عند استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وألمح رئيس اتحاد الكرة، جمال الجعفري، في مداخلة مع قناة «218»، إلى أنه تم انتخاب رابطة المنطقة الشرقية، وينتظر الانتهاء من انتخاب أعضاء رابطة أندية المنطقة الغربية ليتم بعدها مناقشة موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن سلفًا أن الموسم الجديد سينطلق في 14 سبتمبر الجاري وستكون البداية بمباراة كأس السوبر الليبي بين النصر بطل الدوري الممتاز والاتحاد بطل الكأس، لكن مطالبات بعض الأندية بتأجيل انطلاق الموسم لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب رابطة الأندية إضافة إلى الأحداث التي تمر بها العاصمة طرابلس أدت إلى التأجيل.

وكانت أندية "الأهلي بنغازي، والنصر، والأهلي طرابلس، والمدينة"، قد طالبت في خطابات رسمية بعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وذلك لمناقشة مسيرة الموسم المنصرم، كما طالبت الأندية بانتظار اجتماع رابطة الأندية المشكلة حديثا.

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