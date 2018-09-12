النصر يقــول لا لخالد مجدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 06:16 مساء

أعلنت إدارة نادي النصر، رفضها لانتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد مجدي، إلى أي نادٍ آخر في هذه الفترة.

جاء ذلك تصديًا لما يتردد هذه الأيام حول تقديم نادي يونغ بويز السويسري، عرضًا من أجل الظفر بخدمات المهاجم خالد مجدي.

وتنظر إدارة النصر إلى خالد مجدي كأحد أبناء النادي الذين صنعوا إنجاز التتويج بلقب الدوري الممتاز، الموسم الماضي، وأنه مشروع نجم جماهيري يحمل شعلة النصر لسنوات.

ويرتبط مجدي بعقد مع النصر يمتد حتى عام 2021، وبرز بشكل لافت الموسم الماضي، رفقة الثنائي سالم روما ومفتاح طقطق، ما جعله يدخل حسابات المدرب الجزائري عادل عمروش، ويشارك رفقة زملائه الفرسان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنصر، تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الوطني فوزي العيساوي، الذي يعمل على تنمية الجانب البدني والمهاري، وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيتية التي ستمثل قوام إسلوب لعب النصر الموسم المقبل.

ويعمل النصر على الدافع عن لقب الدوري الممتاز، الموسم المقبل، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على بطولتي كأس ليبيا وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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