الليبي المسماري «حدوتة» في سلة السويد.. تعرف عليه

المدرب اليبي مسعود صالح المسماري (الإنترنت)

أفردت وسائل الإعلام السويدية، مساحات واسعة لتسليط الضوء على لاعب السلة الليبي الذي أصبح منصة مهمة في تدريب اللعبة بين الناشئين والشباب في السويد.

وحصل المدرب الليبي، مسعود صالح المسماري، على جائزة أفضل مدرب كرة سلة بالسويد، من خلال عمله الجاد وسعيه الدائم لتطوير فرق الناشئين التي يقوم بتدريبها وتنمية مهاراتها الفنية والبدنية.

والمسماري الذي سبق وتولى مهمة تدريب منتخب ليبيا تحت 18 سنة، هو من أبناء مدينة بنغازي ووُلد في العام 1971، وخريج معهد التربية البدنية بمدينة المرج، ولعب مع فريق المروج، تم عمل مدربًا للفئات السنية بنادي المروج، ثم انتقل إلى إيطاليا كمساعد مدرب متخصص فى كرة السلة بنادي virto بمدينة كاتانيا 1999، وبعدها انتقل إلى السويد لتدريب فريق سويدي بمنطقة ليغة السويدية.

وحصل المسماري على الدوري السويدي أربع مرات، وحصل على جائزة أفضل مدرب أجنبي في السويد، وأخيرًا وقَّع عقدًا مع فريق A3basket، ويعمل مستشارًا للفئات السنية لكرة السلة بإحدى بلديات السويد.