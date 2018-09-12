شرط غريب من الزمالك لضم لاعبه إلى أهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 04:09 مساء
النيجيري معروف يوسف (أرشيفية: الإنترنت)

اشترطت إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، على النيجيرى معروف يوسف، لاعب الفريق المقيد، بقائمة الانتظار ، توقيع عقود التجديد للموافقة على إعارته لنادي الأهلي طرابلس.

وتمسك الزمالك بضرورة توقيع معروف يوسف على عقود التجديد مع القلعة البيضاء، للموافقة على إعارته للنادي الليبي في الوقت الحالي، وهو ما ينتظر حسمه خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبه، أكد وكيل اللاعب أن يوسف يتدرب حاليًا لاحتمالية انتقاله لأهلي طرابلس، بعد أن أبدى رغبة شديدة في اللعب تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للأهلي، إلا أن إدارة الزمالك مستعدة لإتمام صفقة الإعارة مجانًا، ولكن هناك رفض قاطع لمبدأ البيع نهائيًا.

بات معروف يوسف لاعب نادي الزمالك المصري، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي طرابلس، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

وأفاد أن إدارة الزمالك مستعدة لإتمام صفقة الإعارة مجانًا، ولكن هناك رفض قاطع لمبدأ البيع نهائيًا
 

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